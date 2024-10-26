Саудовская Аравия осудила военное вторжение израильского режима в Иран

«Военное вторжение, которому подверглась Исламская Республика Иран, является нарушением суверенитета и международных норм, что Саудовская Аравия осуждает», - отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия также призвала стороны к максимальной сдержанности, уменьшению напряженности и прекращению конфликтов в регионе.

С другой стороны, Саудовская Аравия обратилась к международному сообществу и влиятельным сторонам с призывом исполнить свои роли и обязанности по снижению напряженности и прекращению конфликтов в регионе.