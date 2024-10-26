26 окт. 2024 г., 12:04
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85639591
T T
1 Persons

????

Саудовская Аравия осудила военное вторжение израильского режима в Иран

26 окт. 2024 г., 12:04
??????? ID: 85639591
Саудовская Аравия осудила военное вторжение израильского режима в Иран

Тегеран, 26 октября, ИРНА – Саудовская Аравия осудила военное вторжение израильского режима в Иран, назвав его нарушением суверенитета и международных норм.

«Военное вторжение, которому подверглась Исламская Республика Иран, является нарушением суверенитета и международных норм, что Саудовская Аравия осуждает», - отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия также призвала стороны к максимальной сдержанности, уменьшению напряженности и прекращению конфликтов в регионе.

С другой стороны, Саудовская Аравия обратилась к международному сообществу и влиятельным сторонам с призывом исполнить свои роли и обязанности по снижению напряженности и прекращению конфликтов в регионе.

1 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .