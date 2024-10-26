Заявление сил ПВО Ирана

"Несмотря на предыдущие предупреждения должностных лиц Исламской Республики преступному и незаконному сионистскому режиму избегать любых авантюрных действий, сегодня утром этот фальшивый режим атаковал части военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что атака была успешно перехвачена и отражена интегрированной системой противовоздушной обороны страны.

"В некоторых местах был нанесен ограниченный ущерб. Масштабы этого инцидента расследуются", говорится в документе.