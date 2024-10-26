26 окт. 2024 г., 07:40
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Заявление сил ПВО Ирана

26 окт. 2024 г., 07:40
??????? ID: 85639183
Заявление сил ПВО Ирана

Тегеран, 26 октября. ИРНА - Силы ПВО Ирана в заявлении сообщили, что сионистский режим в ночь на субботу атаковал ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, добавив, что нанесен ограниченный ущерб. 

"Несмотря на предыдущие предупреждения должностных лиц Исламской Республики преступному и незаконному сионистскому режиму избегать любых авантюрных действий, сегодня утром этот фальшивый режим атаковал части военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам", говорится в заявлении. 

В нем отмечается, что атака была успешно перехвачена и отражена интегрированной системой противовоздушной обороны страны. 

 "В некоторых местах был нанесен ограниченный ущерб. Масштабы этого инцидента расследуются", говорится в документе.

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