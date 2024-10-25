Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю

Хезбалла в отдельных заявлениях сообщила, что сегодня были обстреляны из ракетных установок следующие цели: база Эль-Кармель к югу от Хайфы, поселение Маннара, база Хабушит, поселение Эль-Маликия, район Мерохин, военная база Шумира, база Эль-Багдади, район Айтарун, поселение Эль-Маликия, район эт-Тайбе, район Маскаф Ам и эль-Адисе, район Кафр-Джаладия, база Эль-Мардж и поселение Кирьят-Тивон.

В результате атак Хезболлы несколько израильских солдат получили ранения, а их военная техника была уничтожена.

Армейское радио Израиля также сообщило, что в результате ракетного обстрела с территории Ливана 20 израильтян получили ранения в районе Маджд аль-Крум в Верхней Галилее, состояние троих из них оценивается как тяжелое.