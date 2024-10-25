Багаи прокомментировал убийство трёх журналистов в результате нападения Израиля на их место проживания на юге Ливана

Эсмаил Багаи в социальной сети X осудил преднамеренный обстрел места проживания журналистов на юго-востоке Ливана израильским режимом утром в пятницу, в результате которого были убиты Гасан Наджар, оператор Васам Касим и звукорежиссёр Мохаммад Реза, работавшие на телеканалах «Аль-Маядин» и «Аль-Манар», назвав это очередным варварским военным преступлением Израиля.

Он заявил: «Израильский режим за последний год убил 180 журналистов и представителей СМИ».

Багаи подчеркнул: «Журналисты и представители СМИ находятся под защитой международного гуманитарного права».

Представитель МИД отметил: «В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, особенно третьей Женевской конвенцией, и дополнительными протоколами 1977 года, в частности статьей 79 первого дополнительного протокола о защите журналистов, работающих в опасных профессиональных миссиях в зонах вооружённых конфликтов, журналисты и их оборудование как гражданские лица и объекты имеют неприкосновенность».