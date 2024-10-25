ХАМАС призвал к проведению демонстраций в поддержку Палестины

В своем заявлении ХАМАС призвал арабские и исламские народы и всех свободных людей мира принять участие в массовых демонстрациях, чтобы осудить продолжающиеся преступления израильского режима на севере сектора Газа.

В заявлении ХАМАС также говорится, что израильские преступления привели к гибели сотен и перемещению тысяч людей, к разрушению домов, больниц и временных убежищ, а оккупанты пытаются осуществить свой план принудительного выселения жителей северной части сектора Газа с помощью этих преступлений.