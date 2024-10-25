25 окт. 2024 г., 14:09
Новости ID: 85638813
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

ХАМАС призвал к проведению демонстраций в поддержку Палестины

25 окт. 2024 г., 14:09
Новости ID: 85638813
ХАМАС призвал к проведению демонстраций в поддержку Палестины

Тегеран, 25 октября, ИРНА – Исламское движение сопротивления Палестины (ХАМАС) призвало арабские и исламские народы, а также всех людей мира принять участие в демонстрациях в поддержку жителей северной части сектора Газа сегодня, в пятницу.

В своем заявлении ХАМАС призвал арабские и исламские народы и всех свободных людей мира принять участие в массовых демонстрациях, чтобы осудить продолжающиеся преступления израильского режима на севере сектора Газа.

В заявлении ХАМАС также говорится, что израильские преступления привели к гибели сотен и перемещению тысяч людей, к разрушению домов, больниц и временных убежищ, а оккупанты пытаются осуществить свой план принудительного выселения жителей северной части сектора Газа с помощью этих преступлений.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .