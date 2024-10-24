24 окт. 2024 г., 18:44
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ХАМАС предпринимает дипломатические усилия, чтобы противостоять плану «генералов»

24 окт. 2024 г., 18:44
??????? ID: 85638351
ХАМАС предпринимает дипломатические усилия, чтобы противостоять плану «генералов»

Тегеран, 24 октября. ИРНА— Движение ХАМАС объявило о серьезных дипломатических усилий по противодействию так называемому плану "генеральнов" сионистского режима для северной части сектора Газа.

"Руководство движения ХАМАС начало политические и дипломатические усилия и консультации с целью нейтрализации планов оккупантов и прекращения преступления, которое оккупанты совершили в рамках геноцидной войны и открытую резню по всему сектору Газа, особенно на север", говорится в заявлении ХАМАС.

"Руководство ХАМАС предостерегло от реализации плана генералов и связанных с этим перемещений и разрушений во время политических призывов, которые оно делало и продолжает делать. В связи с этим делегации руководства ХАМАС посетили Турцию, Катар и Россию, а наши контакты включают Египет, ООН и Иран.

В продолжении этого заявления говорится, что контакты с рядом других стран на уровне лидеров и официальных лиц региона должен быть завершен, и в то же время ХАМАС попросил СМИ все больше и больше разоблачать преступления оккупантов в секторе Газа, которые совершаются ежедневно.

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