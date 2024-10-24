Пезешкиан на саммите БРИКС Плюс: Основы либерализма рушатся

Во время выступления перед государствами-членами БРИКС Плюс в четверг президент Пезешкиан подчеркнул, что создание коалиций и укрепление конструктивных, дружеских отношений жизненно важны в современном мире, подчеркнув широко распространенное желание многих стран и международных субъектов отойти от преобладающей атмосферы односторонности.

Он заявил, что многие международные организации и механизмы, такие как Совет Безопасности ООН, Международный валютный фонд и институты по правам человека, утратили свою эффективность из-за политизации и влияния западных правительств, отметив, что это способствовало успеху БРИКС как модели сотрудничества и сближения стран как на региональной, так и на международной арене с момента его создания.

Саммит БРИКС демонстрирует, что создание лучшего мира не может быть достигнуто в изоляции, и в нынешнем взаимосвязанном мире сотрудничество и коллективные действия имеют решающее значение, сказал президент Ирана, подчеркнув необходимость фундаментальных изменений, выступая за реформу нынешней системы и установление нового баланса сил, основанного на справедливости и взаимном согласии.

Пезешкиан подчеркнул, что лучший мир будет свободным от санкций, навязывания воли, агрессии, войны, завоевания и геноцида, отметив, что лучший мир будет принимать многосторонность вместо односторонности, отдавать приоритет большинству над меньшинством, содействовать равенству вместо дискриминации, обеспечивать прозрачность вместо обмана, поддерживать демократию вместо авторитаризма и поощрять диалог вместо войны.

«Исламская Республика Иран считает, что региональные и международные кризисы и проблемы не могут быть решены без совместных усилий. С этой целью мы последовательно стремимся укреплять международное сотрудничество и укреплять узы дружбы между странами путем создания эффективных и разумных торговых сетей», заявил он.

Пезешкиан подчеркнул, что БРИКС и БРИКС Плюс должны создать и внедрить прозрачный, справедливый, инклюзивный и недискриминационный механизм, соответствующий правилам многосторонней торговли, уделяя особое внимание глобальному Югу и развивающимся или менее развитым странам.