ООН становится «недееспособной» на фоне израильского геноцида в секторе Газа

В своем сообщении на своем аккаунте X в четверг Багаи указал, что 24 октября — День Организации Объединенных Наций, риторически спросив: «Где сегодня находится ООН?»

«Созданная 24 октября 1945 года для спасения грядущих поколений от войны и зверств и содействия верховенству закона и справедливости, #UnitedNation превратилась в удручающе недееспособную платформу, неспособную принять какие-либо эффективные коллективные меры, чтобы остановить маниакальный геноцид Израиля в #Gaza и его агрессивную войну в #Lebanon и за его пределами», — написал он.

«К сожалению, ООН не справляется со своей задачей, поскольку безоговорочная поддержка США оккупационного режима настолько воодушевила режим, что он расширил свою агрессию и зверства по всему региону, убил 230 сотрудников ООН, объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата, разорвал Устав ООН и бросил вызов решению Международного суда, требующему прекратить ужасающий #геноцид в Газе». Он заявил, что ООН не ограничивается только США, добавив, что международная организация должна быть оживлена ​​своим ответственным членством, чтобы обуздать «подстрекательство к войне этого мошеннического образования».