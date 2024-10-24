24 окт. 2024 г., 13:37
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Новости ID: 85638110
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Арагчи: мы не упустили ни одной возможности изложить свою позицию по иранским островам

24 окт. 2024 г., 13:37
Новости ID: 85638110
Арагчи: мы не упустили ни одной возможности изложить свою позицию по иранским островам

Тегеран, 24 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал вопрос Палестины и прекращение преступлений сионистского режима основной темой встречи между лидерами Ирана и ОАЭ, отметив, что иранская сторона никогда не упускала возможности изложить свои решающие позиции по иранским островам.

Он уточнил, что встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мохаммедом бен Заидом не была официальной. " Главной темой этой встречи была Палестина, а также необходимость остановить преступления сионистского режима; Естественно, что на встречах поднимаются и двусторонние вопросы", сказал министр.

"У нас также есть серьезные разногласия, особенно по вопросу трех островов, и мы никогда не упускали возможности решительно выразить свою позицию в отношении этих островов", сказал Арагчи, подчеркнув, что Иран придает особое значение отношениям со странами Персидского залива.

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