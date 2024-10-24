Иран: СБ должен заставить Израиль прекратить свои агрессии в Газе, Ливане и Сирии

«Международное сообщество едино в своем призыве к немедленному прекращению огня в Газе и Ливане, и Совет безопасности должен выполнить свои обязательства. Мы в очередной раз призываем Совет безопасности к немедленным и решительным действиям, направленным на то, чтобы заставить режим Израиля прекратить свои агрессивные действия и ужасные преступления в Газе, Ливане и Сирии», - заявил Иравани в среду по местному времени на заседании Совета безопасности, посвященном ситуации в Сирии.

Посол Ирана также призвал Совет безопасности удостовериться в том, что этот режим полностью соблюдает международное право и резолюции Совета безопасности ООН, подчеркивая, что время для принятия мер настало.

«Мы самым решительным образом осуждаем агрессивные действия и жестокие нападения израилского режима на суверенитет и территориальную целостность Сирии, что является явным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, - отметил постпред Ирана при ООН. - Этот оккупационный режим целенаправленно проводит систематическую политику, направленную на парализацию инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, что усугубляет проблемы безопасности в Сирии и подрывает жизненно важные гуманитарные усилия».

По словам иранского посла, с 7 октября 2023 года израильский режим осуществил более 116 атак на территорию Сирии, что совпало с его геноцидной войной в Газе и оккупированных территориях Палестины. Эти террористические атаки привели к гибели более 100 мирных жителей, включая 12 детей, и вызвали значительные разрушения в школах, больницах, аэропортах и других гражданских инфраструктурах.