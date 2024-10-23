Пезешкиян: Иран ответит болезненно на любую ошибку израильского режима

Масъуд Пезешкиян, в рамках своего визита в Казань (Россия), во второй половине дня в четверг, на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметил: «Благодаря лозунгу и подходу к созданию консенсуса и единства внутри страны, а также укреплению дружеских отношений с другими странами, мне удалось завоевать доверие народа моей страны». Он подчеркнул: «Исламская Республика Иран никоим образом не стремится к войне и конфликтам».

Президент Ирана, критикуя двойные стандарты и поддержку западных стран преступлений израильского режима, заявил: «Если израильский режим допустит ошибку, знайте, что Исламская Республика Иран ответит ему болезненно. Естественно, режим может нанести ущерб Ирану, но ответный удар превзойдет все ожидания».

Президент Египта на этой встрече, заявив, что «главный источник силы мусульман — это единство», добавил: «Компонентов силы много и они разнообразны, но важнейшим из них является наше единство и сплоченность. Мы должны сотрудничать, чтобы помочь положить конец войне в Газе и Ливане, а также предотвратить распространение конфликта на другие регионы».