Пезешкиян: надеемся, что с помощью России мы сможем противостоять гегемонизму США

Масъуд Пезешкиян, президент, сегодня вечером, в кулуарах саммита БРИКС, проходящего в Казани, встретился и провел переговоры с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации.

В ходе встречи, обращаясь к президенту России, он сказал: "Я хотел бы поблагодарить Вас за приглашение; рад находиться в Казани".

Президент, отметив, что после возвращения из Ашхабада он занимался реализацией большей части договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров, прошедших там, добавил: "Сейчас я также поговорил с нашими братьями, чтобы они доработали соглашения к нашей встрече, чтобы мы могли их подписать".

Пезешкиян добавил: "Я лично занимался решением проблем, и я убежден, что наши с Вами отношения являются стратегическими и неизбежными. Они определенно будут полезны для нас, как и для России".

Он подчеркнул: "Мы можем осуществить конструктивное взаимодействие в рамках БРИКС, постоянным членом которого мы стали благодаря Вашей поддержке. Мы безусловно будем продолжать этот процесс с энтузиазмом. Связи между Ираном и Россией неизбежны".

Президент Ирана, отметив конструктивность обсуждений на саммите БРИКС, выразил надежду на практическую реализацию заявленных здесь принципов и долгосрочных целей, а также на преодоление американских санкций и противодействие политике гегемонии США в мире.

Президент России, в свою очередь, подчеркнул схожесть или близость подходов России и Ирана к международным и региональным вопросам. Он заявил о стремлении к формированию справедливой многополярной мировой системы и сохранению ключевой роли ООН. Путин попросил передать привет и наилучшие пожелания Аятолле Хаменеи, высоко оценив его конструктивную позицию. Напомнив о продуктивной встрече в Ашхабаде по двусторонним и региональным вопросам, он подтвердил дружественный и конструктивный характер ирано-российских отношений.

Путин также подтвердил планы по развитию железнодорожной инфраструктуры Север-Юг, строительству второй и третьей очереди Бушерской АЭС, а также подписанию новых соглашений о стратегическом двустороннем партнёрстве.