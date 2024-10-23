Мужество Насраллы и Синвара изменило судьбу региона: Лидер

Верховный лидер Исламской революции сегодня днем, на встрече с организаторами конгресса 15 000 шахидов провинции Фарс, назвал события в регионе и стойкость, мужество сопротивления причиной изменения судьбы и истории региона. Подчеркнув поражение израильского режима в уничтожении сопротивления, несмотря на убийство более 50 000 ни в чем не повинных людей, он назвал еще большим поражением позор культуры, цивилизации и политиков Запада и сказал: «В противостоянии фронта сопротивления и фронта зла победа будет за Сопротивлением».

Аятолла Хаменеи назвал нынешние события в регионе и происшествия в Газе, Ливане и на Западном берегу историческими и сказал: «Если бы не нашлись такие люди, как мученик Сонвар, которые сражались до последнего момента, или если бы не было таких великих людей, как мученик Сейед Хасан Насралла, которые объединили джихад, разум, мужество и самопожертвование и вышли на поле битвы, судьба региона сложилась бы иначе».

Верховный лидер, подчеркнув, что мужество сопротивления и его лидеров, таких как Сейед Хасан Насралла и Синвар, изменило судьбу региона, заявил: «Израильский режим потерпел поражение, но еще большее поражение постигло культуру, цивилизацию и политиков Запада».