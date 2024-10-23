Пезешкиян выдвинул пять предложений на саммите БРИКС в России

Масъуд Пезешкиян сегодня днем в среду на главном заседании саммита БРИКС в Казани, России, заявил, что поскольку БРИКС имеет очень большие и важные цели во всех трёх областях – политико-оборонной, экономико-финансовой и культурно-общественной – своей деятельностью показала, что в будущем сыграет особую роль в политической обстановке и связанных с ней изменениях. Он сказал: «БРИКС в контексте многосторонности является показательным примером и успешной моделью развитого сотрудничества в Южном полушарии, привлекшего к себе внимание множества стран».

Президент подчеркнул: «Исламская Республика Иран в отношении событий в Палестине и Ливане выступает за немедленное и постоянное прекращение огня, полное выведение оккупационных войск из оккупированных районов и немедленную помощь населению Газы и беженцам Ливана».

Пезешкиян, отметив, что страны Юга борются с неравенством, несправедливостью и экономическими проблемами, заявил: «Нынешнее и будущие поколения будут оценивать успех БРИКС по цифрам, уровню развития и изменениям в росте экономических показателей».

Излагая своё первое предложение, он сказал: «Не забывая о двух областях – политико-оборонной и культурно-общественной, – в следующем году мы должны уделить приоритетное внимание экономико-финансовым вопросам и призвать все государственные и частные учреждения наших стран ускорить темпы создания взаимосвязанной экономической и торговой кооперации и использовать потенциал внутри БРИКС».

По второму предложению президент заявил: «Одной из самых важных проблем, которые односторонние государства создают против независимых и свободолюбивых стран, являются экономические санкции. Борьба с незаконными санкциями требует коллективных действий и применения общих механизмов».

Представляя своё третье предложение на саммите БРИКС, он сказал: «Мир знает БРИКС за стремление ослабить влияние доллара и увеличить торговлю в национальных валютах. Эти действия, наряду с внедрением и использованием цифровых валют и созданием условий для использования новых финансовых механизмов и технологий, таких как мессенджеры, соответствуют основным целям БРИКС».

Президент, заявив, что страны Севера постоянно препятствуют доступу стран Юга к новым технологиям, в отношении четвёртого предложения подчеркнул: «Мы обязаны сообща, обмениваясь информацией, осуществляя совместные инвестиции и другими способами, осваивать новые технологии».

Пезешкиян изложил своё пятое предложение, подчеркнув: «Необходимо укрепить Новый банк развития (НБР), который является одним из институтов, созданных БРИКС, и, приняв новых членов и увеличив капитал, способствовать развитию инфраструктуры этих стран».