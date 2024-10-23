МИД Ирана выступило с заявлением по поводу убийства иранского врача Израилем

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран опубликовало заявление по поводу гибели иранского врача Али Хейдари в Ливане в результате нападения израильского режима.

В полном тексте заявления говорится: «Министерство иностранных дел Ирана выражает соболезнования и поздравления семье дорогого шахида и стойкому и благородному народу Ирана и Ливана в связи с гибелью доктора Али Хейдари, преданного и заботливого врача, служившего народу Ливана и иранцам, проживающим в этой стране, который достиг высокого ранга шахида в результате варварского нападения израильского режима в Ливане, и просит Всевышнего Аллаха даровать ему высокое положение, а оставшимся в живых и семьям иранцев, проживающих в Ливане, терпение и награду. Шахид Хейдари некоторое время назад, руководствуясь чувством человеческого и религиозного долга, находился в Бейруте, оказывая медицинскую помощь нуждающимся. Действия израильского режима по целенаправленному уничтожению доктора Хейдари, который работал врачом и спасателем, оказывая помощь раненым и больным, являются явным нарушением Женевских конвенций 1949 года, запрещающих нападения на больницы и медицинские центры, врачей и медицинский персонал, и представляют собой военное преступление. С начала геноцида в Газе и последующего вторжения в Ливан израильский режим неоднократно нападал на медицинские центры, врачей и спасателей, полностью разрушив множество больниц, убив пациентов и раненых, а также убив сотни медицинских работников. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, решительно осуждая это военное преступление оккупационного режима, подчеркивает обязанность компетентных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения, документировать многочисленные грубые нарушения международного гуманитарного права и нападения на больницы и медицинский персонал в Газе и Ливане».