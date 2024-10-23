23 окт. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85636993
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: любое действие Израиля против Ирана встретит решительный ответ

23 окт. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85636993
Пезешкиян: любое действие Израиля против Ирана встретит решительный ответ

Тегеран, 23 октября, ИРНА – Президент Ирана в ходе встречи с премьер-министром Эфиопии, обсудив важнейшие двусторонние и региональные вопросы, подчеркнул важность БРИКС в исправлении несправедливых региональных и международных механизмов.

Масъуд Пезешкиян сегодня утром, в продолжение визита в Россию, на встрече с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом, заявил: «Я вышел на арену президентских выборов с целью достижения социального единства и согласия внутри страны, а также укрепления отношений и сотрудничества с миром, и именно с этим подходом я получил поддержку народа».  Он добавил: «Режим Израиля с самого первого дня моей официальной деятельности, совершив убийство Эсмаила Хании, который был официальным гостем Исламской Республики, помешал реализации наших целей».

Он отметил, что Иран, надеясь на прекращение огня в Газе, проявил сдержанность в ответ на террористический акт Израиля, но продолжившиеся преступления Израиля в Газе и их распространение на Ливан заставили Иран ответить на эти действия.

Президент назвал поддержку западных стран фактором, способствующим продолжению преступлений Израиля, и подчеркнул: «Если Израиль перейдёт черту и совершит действия против Исламской Республики Иран, он получит решительный и невероятный ответ».

Пезешкиян подчеркнул: «Мы никоим образом не желаем расширения конфликта и напряженности в регионе и приветствуем любые действия в интересах мира и спокойствия, но действия Израиля направлены именно на поджог всего региона, поэтому другие страны, особенно западные, должны контролировать этот агрессивный режим».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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