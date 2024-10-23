Пезешкиян: любое действие Израиля против Ирана встретит решительный ответ

Масъуд Пезешкиян сегодня утром, в продолжение визита в Россию, на встрече с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом, заявил: «Я вышел на арену президентских выборов с целью достижения социального единства и согласия внутри страны, а также укрепления отношений и сотрудничества с миром, и именно с этим подходом я получил поддержку народа». Он добавил: «Режим Израиля с самого первого дня моей официальной деятельности, совершив убийство Эсмаила Хании, который был официальным гостем Исламской Республики, помешал реализации наших целей».

Он отметил, что Иран, надеясь на прекращение огня в Газе, проявил сдержанность в ответ на террористический акт Израиля, но продолжившиеся преступления Израиля в Газе и их распространение на Ливан заставили Иран ответить на эти действия.

Президент назвал поддержку западных стран фактором, способствующим продолжению преступлений Израиля, и подчеркнул: «Если Израиль перейдёт черту и совершит действия против Исламской Республики Иран, он получит решительный и невероятный ответ».

Пезешкиян подчеркнул: «Мы никоим образом не желаем расширения конфликта и напряженности в регионе и приветствуем любые действия в интересах мира и спокойствия, но действия Израиля направлены именно на поджог всего региона, поэтому другие страны, особенно западные, должны контролировать этот агрессивный режим».