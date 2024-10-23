Прогноз российского политолога о результатах XVI саммита БРИКС

БРИКС сегодня – это международное объединение стран, представляющих быстроразвивающиеся экономики. Когда еще в 2006 году зарождался этот альянс, на Западе многие ставили под сомнение жизнеспособность этого проекта, полагая, что будущее за «Большой семеркой» (на тот момент еще «восьмеркой», поскольку в клуб входила и Россия). Однако со временем БРИКС превратился в один из важнейших форматов межгосударственного взаимодействия для обсуждения экономических, политических и глобальных вопросов и потому за последние несколько лет мы наблюдаем значительное расширение структуры.

Говоря о текущем положении БРИКС, то важно отметить, что страны организации охватывают около 50% населения мира. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности почти на четверть превосходит долю стран «Большой семерки» - 37,4% против 29,2%. Преимущество и в среднем темпе прироста экономики: предварительно, по итогам 2024–2025 годов у стран БРИКС он составит 4,4% в год при 1,7% у «Большой семёрки». В последние годы страны БРИКС активно продвигаются как на региональном, так и на международном уровнях. Экономический рост России, Китая и Индии служит ключевым драйвером усиления влияния блока. Несмотря на разнородность внутренней экономической ситуации в некоторых странах БРИКС, альянс в целом демонстрирует высокие темпы роста. Ведущие члены клуба – Россия, Китай, Бразилия и Иран продолжают сталкиваться с рядом экономических вызовов, таких как санкции, однако это только стимулирует страны альянса для выработки новых экономических механизмов и укрепления межгосударственных отношений.

Страны БРИКС усиливают свое влияние на мировую политику и экономику, предлагая альтернативу доминированию западных стран и институтов, таких как МВФ и Всемирный банк. В 2023 году обсуждались инициативы по созданию альтернативных международных финансовых институтов, таких как Новый банк развития (NDB), который предоставляет финансирование инфраструктурных проектов для стран-участниц. Тем самым БРИКС активно пытается формировать многополярный порядок, который был бы привлекателен мировому большинству. Это особенно видно на фоне конкуренции между США и Китаем, а также попыток России уйти от зависимости от западных институтов в условиях санкционного давления. Группа стремится к созданию новых форматов взаимодействия между развивающимися странами и укреплению южно-южного сотрудничества.

Сегодня внутри группы стран БРИКС присутствует значительный уровень экономической кооперации. В будущем БРИКС может стать более мощной экономической платформой, особенно если продолжатся усилия по углублению сотрудничества в таких областях, как энергетика, инфраструктура и цифровая экономика. Разработка совместных проектов в области возобновляемых источников энергии и высоких технологий может стать важным фактором экономического роста стран-участниц. Одной из важных тем последних лет является обсуждение альтернативы доллару в международной торговле между странами БРИКС. Введение общей валюты или усиление роли национальных валют в расчетах между странами блока могло бы ослабить зависимость от доллара и снизить влияние США на глобальную экономику. БРИКС продолжает оказывать влияние на реформирование международных институтов, таких как ООН и Всемирный банк, с целью более справедливого представительства развивающихся стран. В будущем эта тенденция может усиливаться, особенно с учетом растущего влияния России, Китая и Индии на глобальную политику.

Важным направлением развития БРИКС может стать также сотрудничество в сфере технологий и инноваций. Китай уже сегодня является лидером в области технологий и активно развивает партнерство с другими странами блока. В будущем можно ожидать усиления совместных проектов между странами объединения в таких областях, как искусственный интеллект и космические исследования.

БРИКС в будущем может играть более активную роль в миротворчестве и дипломатических инициативах. Например, Индия и Китай, несмотря на существующие конфликты, могут усиливать свои роли в урегулировании кризисов в Азии и Африке. ЮАР продолжает стремиться к укреплению своих позиций на африканском континенте, а Бразилия – в Латинской Америке. Значительно укрепляет свои позиции в геополитике и Россия, несмотря на все попытки Запада этого не допустить.

В настоящее время БРИКС представляет собой влиятельное объединение стран с большими экономическими и политическими амбициями. Будущее этой организации зависит от успешного решения внутренних противоречий и укрепления сотрудничества между членами. Перспективы включают расширение, развитие новых финансовых механизмов и усиление геополитического влияния, что может привести к значительному изменению глобального баланса сил. За последние два года мы стали свидетелями значительного расширения БРИКС за счет привлечения новых членов. В 2023 году ведущие региональные государства, такие как Иран, ОАЭ, Эфиопия, Египет и Саудовская Аравия выразили интерес к этому блоку и тем самым присоединились к нему. В этом году ожидается присоединение к БРИКС Азербайджана, Монголии, Таиланда, Малайзии, Турции. Помимо этих стран к деятельности БРИКС изъявили желание подключиться в той или другой форме еще 34 государства. Таким образом, расширение позволяет БРИКС сделать альянс еще более значимым игроком на международной арене, особенно в энергетической и геополитической сферах, а значит доминирование западной гегемонии продолжит разрушаться.

Что же касается прогнозов от предстоящего саммита, то стоит остановиться на нескольких важных моментах. Одним из ключевых ожиданий от предстоящего саммита БРИКС в Казани является переход на расчеты в единой валюте между странами-участницами. Основная цель этой инициативы — уменьшение зависимости государств БРИКС от доллара и евро. В условиях санкционного давления единая валюта может способствовать развитию торгово-экономических отношений без внешних ограничений, открывая новые возможности для платежных операций. В перспективе такая валюта может стать основным средством расчетов и резервной валютой для других стран. Одним из рассматриваемых вариантов расчетного инструмента является единая криптовалюта. Ожидается, что собственная платежная система БРИКС будет запущена к 2025 году. На этом этапе страны перейдут на взаиморасчеты в национальных валютах, хотя полноценное введение общей валюты пока не предвидится.

Известно, что Россия уже предложила в рамках БРИКС создать новую платежную систему «Мост БРИКС» (BRICS Bridge), которая будет альтернативой системе SWIFT. Планируется, что она будет доступна в более чем 150 странах, стремящихся сократить использование расчетов в долларах США, а это уже означает первый шаг на пути формирования альтернативного международного финансового инструмента, который поспособствует постепенному разрушению западной монополии в системе мировой экономики.

Также БРИКС расширяет свою повестку, выходя за рамки чисто экономических интересов. Страны объединяются для совместных инициатив в области образования, науки и технологий. Подписанный в 2015 году меморандум о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций охватывает такие области, как продовольственная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, минимизация последствий природных катастроф, космос, астрономия, медицина, биотехнологии, создание научных парков и инкубаторов, а также передача технологий. Для реализации этих инициатив активно применяются программы обмена специалистами, организация семинаров, симпозиумов, конференций, а также запуск совместных проектов с их совместным финансированием и поддержкой национальных научных и исследовательских институтов. Невозможно будет обойти и аспекты большой политики. Будут рассмотрены такие вопросы, как обеспечении устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, а также ситуация на Ближнем Востоке, гуманитарная катастрофа в Секторе Газа.