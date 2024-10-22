22 окт. 2024 г., 19:36
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Пезешкиан прибыл в Казань на саммит БРИКС

22 окт. 2024 г., 19:36
??????? ID: 85636272
Пезешкиан прибыл в Казань на саммит БРИКС

Тегеран, 22 октября. ИРНА — В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По прибытии в Казань Пезешкиана сопровождают министр экономики и финансов Абдоль Нассер Хеммати, министр нефти Мохсен Пакнеджад, который является преседателем постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, руководитель офиса президента Мохсен Хаджи Мирзаи и заместитель по политическим вопросам офиса президента Мехди Санаи.

По завершении поездки в Бахрейн и Кувейт министр иностранных дел Аббас Арагчи также вылетел в Казань.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Иран стал полноправным участником группы БРИКС 1 января 2024 года. 

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