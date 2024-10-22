Пезешкиан прибыл в Казань на саммит БРИКС

По прибытии в Казань Пезешкиана сопровождают министр экономики и финансов Абдоль Нассер Хеммати, министр нефти Мохсен Пакнеджад, который является преседателем постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, руководитель офиса президента Мохсен Хаджи Мирзаи и заместитель по политическим вопросам офиса президента Мехди Санаи.

По завершении поездки в Бахрейн и Кувейт министр иностранных дел Аббас Арагчи также вылетел в Казань.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Иран стал полноправным участником группы БРИКС 1 января 2024 года.