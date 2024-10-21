Продолжение атак Хезболлы на позиции израильского режима

Сегодня движение Хезболла Ливана в отдельных заявлениях также сообщило об атаке на позиции израильского режима, включая военную базу «Килья» на Голанах.

Движение заявило: «В поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа, в поддержку героического и благородного сопротивления и в защиту Ливана и его народа, бойцы исламского сопротивления сегодня утром, во вторник, обстреляли из ракет базу «Килья» на оккупированных Голанских высотах Сирии».

В другом заявлении Хезболла сообщила, что в третий раз место скопления израильских военнослужащих к востоку от поселения Меркава стало целью ракетного обстрела, что привело к жертвам.

В других заявлениях движение сообщило, что сегодня утром его бойцы обстреляли из ракет израильское поселение «Маалот-Таршиха»; также израильские военные, пытавшиеся эвакуировать убитых и раненых военнослужащих к востоку от поселения Меркава, стали целью ракетного обстрела, а кроме того, передвижения израильских военных вблизи Кафр-Кла подверглись артиллерийскому обстрелу Хезболлы.

После полудня во вторник бойцы Хезболлы также обстреляли из ракет «лагерь 100» к северу от «Эйлит а-Шахар».