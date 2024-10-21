Мешхед примет у себя торговцев из 10 соседних стран на выставке инвестиционных возможностей.

Хасан Нуризаде во вторник в интервью ИРНА заявил, что две международные выставки будут работать в постоянном выставочном центре Мешхеда с завтрашнего дня в течение четырех дней, а Реза Масрур, секретарь Высшего совета свободных и специальных торгово-промышленных зон, будет почетным гостем церемонии открытия.

Он отметил, что 80 торговцев и представителей деловых кругов из Туркменистана, 21 торговец и представитель деловых кругов из Таджикистана, а также торговцы из Кыргызстана, Казахстана, России и Пакистана и некоторых других стран Центральной Азии примут участие в выставке и ознакомятся с экономическим и экспортным потенциалом Ирана, особенно Хорасан-Разави, а также с инвестиционными возможностями свободных и специальных экономических зон страны.