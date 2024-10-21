21 окт. 2024 г., 17:45
Новости ID: 85635020
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мешхед примет у себя торговцев из 10 соседних стран на выставке инвестиционных возможностей.

21 окт. 2024 г., 17:45
Новости ID: 85635020
Мешхед примет у себя торговцев из 10 соседних стран на выставке инвестиционных возможностей.

Мешхед, 21 октября, ИРНА – Заместитель губернатора Хорасан-Разави по экономическим вопросам заявил, что Мешхед примет торговцев и представителей деловых кругов из 10 стран Центральной Азии и соседних стран на восьмой выставке инвестиционных возможностей и экспортного потенциала свободных и специальных экономических зон Ирана, а также на международной выставке экспорта в страны Центральной Азии и Афганистан.

Хасан Нуризаде во вторник в интервью ИРНА заявил, что две международные выставки будут работать в постоянном выставочном центре Мешхеда с завтрашнего дня в течение четырех дней, а Реза Масрур, секретарь Высшего совета свободных и специальных торгово-промышленных зон, будет почетным гостем церемонии открытия.

Он отметил, что 80 торговцев и представителей деловых кругов из Туркменистана, 21 торговец и представитель деловых кругов из Таджикистана, а также торговцы из Кыргызстана, Казахстана, России и Пакистана и некоторых других стран Центральной Азии примут участие в выставке и ознакомятся с экономическим и экспортным потенциалом Ирана, особенно Хорасан-Разави, а также с инвестиционными возможностями свободных и специальных экономических зон страны.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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