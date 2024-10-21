Иранский военный: любая ошибка израильского режима будет встречена решительным ответом Ирана

Эбрагим Разаи рассказал о встрече некоторых членов комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента с командующим армией, генералом-лейтенантом Сейедом Абдуррахимом Мусави: «на этой встрече генерал-лейтенант Мусави представил отчет о деятельности, планах и действиях армии Исламской Республики».

Он добавил: «генерал-лейтенант Мусави упомянул недавние морские учения армии под названием «Айонз» с участием трех стран и наблюдателей из 11 стран, подчеркнув, что эти учения прошли спокойно, демонстрируя полную мощь и в соответствии с планом».

Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента, касаясь отчета главнокомандующего армией, который упомянул роль армии в операции «Верное обещание 2», сказал: «генерал-лейтенант Мусави подчеркнул, что если со стороны израильского режима будет допущена ошибка, то она обязательно получит решительный ответ вооруженных сил Исламской Республики».

Разаи добавил: «генерал-лейтенант Мусави подчеркнул, что вооруженные силы готовы нанести сокрушительный удар по израильскому врагу, и американцы должны прекратить свою поддержку этого преступного и геноцидного режима».