21 окт. 2024 г., 12:01
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Лавров: теракт на "Северных потоках" сделал Германию придатком США в энергетике

21 окт. 2024 г., 12:01
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Лавров: теракт на "Северных потоках" сделал Германию придатком США в энергетике

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Теракт на "Северных потоках" превратил Германию и другие страны Европы в придаток США в экономике, финансах и энергетике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас у всех на слуху теракт на "Северных потоках", который Европа, молча и покорно, проглотила. Хотя он подорвал возможность развития Германии и в значительной степени других европейских стран, - отметил Лавров. - Этот теракт сделал их в экономике, финансах и энергетических вопросах придатком США».

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", стоимостью несколько миллиардов долларов, которые транспортируют газ из подводной части Балтийского моря в Европу, были повреждены в сентябре 2022 года в результате нескольких взрывов, произошедших через семь месяцев после начала войны России с Украиной.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за произошедшие взрывы.

Россия неоднократно заявляла, что эти атаки были совершены Соединенными Штатами и Великобританией.

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