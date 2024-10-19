Командующий ВМС: Мир стал свидетелем крупнейшего геноцида в истории человечества

Адмирал Шахрам Ирани в субботу, выступая перед гостями из зарубежных стран, собравшимися в Бендер-Аббасе для проведения координационного и инструктивного совещания по поводу совместных военно-морских учений IMEX 2024, объявил, что эти учения пройдут в северной части Индийского океана, в одном из важнейших его проливов.

Он отметил, что северная часть Индийского океана превратилась в одну из самых сложных в плане безопасности зон мира. Этот факт влияет на важные морские коммуникационные линии, делая их уязвимыми для региональной нестабильности и различных вызовов.

Адмирал Ирани подчеркнул, что саммит IMEX, как крупнейшее военное собрание в этом регионе, может сыграть важную роль в преодолении этих вызовов, поскольку ни одна страна не в состоянии обеспечить полную безопасность и защиту на этой обширной морской территории.

Он упомянул тяжелое гуманитарное положение в регионе Индийского океана и сказал: «сегодня мир является свидетелем крупнейшего геноцида в истории человечества, и мирные жители Палестины, Ливана и Йемена находятся под давлением. Сторонники свободы и представители различных религий страдают от амбиций и несправедливости. Однако лжецы, провозглашающие права человека в США и Европе, которые используют термин "права человека" лишь для вмешательства во внутренние политические, социальные и культурные структуры стран, особенно мусульманских стран, сегодня изо всех сил, игнорируя волю собственного народа, уничтожают мирных жителей региона, женщин, детей и персонал международных организаций, независимо от их религиозных убеждений, с помощью современного оружия, и постоянно пытаются, создавая разногласия между миролюбивыми странами региона Индийского океана, вовлечь военно-морские силы прибрежных государств в проблемы безопасности».