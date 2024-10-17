Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции выразил сожаление по поводу антииранских заявлений руководителя TRT

На фоне острой конфронтации Израиля с Ираном и его союзниками, генеральный директор государственного телевидения Турции (TRT) в последние дни заявил: «Персидский отдел TRT будет готов к концу года. Мы должны раздражать Иран. Мы обязаны раздражать Иран».

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции подчеркнул: «Недавно были неправильно истолкованы заявления одного из наших медийных чиновников, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить сожаление и подчеркнуть, что неизменная позиция правительства Турции заключается в укреплении дружбы и расширении отношений с народом и правительством Исламской Республики Иран во всех областях. Любое высказывание, противоречащее этому, никак не отражает взгляды и подход президента и правительства Турции».

Он добавил: «Мы придаём большое значение отличным политическим и культурным отношениям с дружественной и соседней Исламской Республикой Иран и надеемся, что, учитывая объявление следующего года (2025) годом культуры Ирана и Турции, мы сможем реализовать ценные совместные проекты на основе общих целей».