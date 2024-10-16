Хезболла показала баллистические и высокоточные ракеты «Кадир-2» и «Наср-1»

Ливанское движение "Хезболла" опубликовало видео, сообщив, что ракета "Кадер-2", которую она недавно применила по Тель-Авиву, представляет собой баллистическую ракету класса "земля-земля".

Согласно видео, опубликованному "Хизбаллой", эта ракета была разработана инженерами Ливанского исламского сопротивления и используется для поражения жизненно важных целей с высокой точностью.

Хезболла также заявила, что ракета "Кадир-2" обладает очень высокой разрушительной силой.

Ракета «Наср-1» имеет дальность действия 100 км, вес боевой части 100 кг, диаметр 302 мм.

Ракета «Наср-1» — это ракета класса «земля-земля», созданная инженерами Ливанского исламского сопротивления и используемая для поражения жизненно важных целей и объектов противника с высокой точностью.