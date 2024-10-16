16 окт. 2024 г., 18:44
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Новости ID: 85630210
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Хезболла показала баллистические и высокоточные ракеты «Кадир-2» и «Наср-1»

16 окт. 2024 г., 18:44
Новости ID: 85630210
Хезболла показала баллистические и высокоточные ракеты «Кадир-2» и «Наср-1»

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Ливанское движение "Хезболла" обнародовало характеристики двух ракет "Кадир-2" и "Наср-1", опубликовав их видео.

Ливанское движение "Хезболла" опубликовало видео, сообщив, что ракета "Кадер-2", которую она недавно применила по Тель-Авиву, представляет собой баллистическую ракету класса "земля-земля".

Согласно видео, опубликованному "Хизбаллой", эта ракета была разработана инженерами Ливанского исламского сопротивления и используется для поражения жизненно важных целей с высокой точностью.

Хезболла также заявила, что ракета "Кадир-2" обладает очень высокой разрушительной силой.

Ракета «Наср-1» имеет дальность действия 100 км, вес боевой части 100 кг, диаметр 302 мм.

Ракета «Наср-1» — это ракета класса «земля-земля», созданная инженерами Ливанского исламского сопротивления и используемая для поражения жизненно важных целей и объектов противника с высокой точностью.

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