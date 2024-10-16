Иран и Иордания уделяют особое внимание защите региональной безопасности

«На встрече с королем Абдаллой II министр иностранных дел Арагчи поделился взглядами Ирана на критическую ситуацию с безопасностью в результате непрекращающихся нарушений и зверств израильского режима против сектора Газа и Ливана», — написал Багаи в среду в своем аккаунте X Исмаил.

Он добавил, что эта встреча подтвердила решимость обеих стран развивать и углублять двусторонние отношения.

«Иран и Иордания разделяют твердое убеждение в необходимости тесного сотрудничества и коллективных усилий для прекращения агрессии и преступлений, защиты невинных жизней и поддержания безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул представитель МИД Ирана.