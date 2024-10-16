16 окт. 2024 г., 17:57
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Иран и Иордания уделяют особое внимание защите региональной безопасности

16 окт. 2024 г., 17:57
??????? ID: 85630181
Иран и Иордания уделяют особое внимание защите региональной безопасности

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о встрече министра иностранных дел Аббаса Арагчи сегодня в Иордании с королем арабской страны, подчеркнув, что обе страны разделяют твердую убежденность в защите региональной безопасности и стабильности.

 «На встрече с королем Абдаллой II министр иностранных дел Арагчи поделился взглядами Ирана на критическую ситуацию с безопасностью в результате непрекращающихся нарушений и зверств израильского режима против сектора Газа и Ливана», — написал Багаи в среду в своем аккаунте X Исмаил.

Он добавил, что эта встреча подтвердила решимость обеих стран развивать и углублять двусторонние отношения.

«Иран и Иордания разделяют твердое убеждение в необходимости тесного сотрудничества и коллективных усилий для прекращения агрессии и преступлений, защиты невинных жизней и поддержания безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

2 Persons

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