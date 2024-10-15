Генерал Фадави: гибель командиров не ослабит фронт добра

В среду, на поминальной церемонии по погибшему генералу Нилфорушану, Фадави сказал: «Преступники мира, будучи трусами, действуют методом террора. Сионистский режим с самого начала существовал на основе террора, но им не удаётся достичь своих целей с помощью этих убийств».

Он подчеркнул, что главной характеристикой мусульманина, шиита, бойца сопротивления, ксирщика и члена Басиджа является «вера в Божье обещание», добавив: «Шахадат — это мечта бойцов. Те, кто 40 лет шел по этому пути, считают мученичество своей главной мечтой, а те, кто остаётся в живых, видят в ней точку своего триумфа. Поэтому, когда Хасан Насралла и другие командиры погибли, глупые злодеи мира подумали, что «Хезболла» уничтожена. Но сегодня они видят, что «Хезболла» проводит более эффективные операции, чем когда-либо, и наносит сионистам непоправимый ущерб».