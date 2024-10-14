Главы МИД Ирана и КНР обсудили развитие событий в регионе

Арагчи, который находится в Омане в рамках второго этапа регионального турне, провел телефонные переговоры с Ван И.

Ван И подчеркнул необходимость активизации дипломатических усилий и инициатив на региональном и международном уровнях для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в Западной Азии.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана приветствовал и высоко оценил усилия китайского правительства по оказанию помощи в прекращении израильской агрессии в секторе Газа и Ливане и восстановлении мира и безопасности в регионе.

Кроме того, Арагчи сослался на бездействие Совета Безопасности ООН по прекращению израильских преступлений и обвинил в этом обструкционизм США.