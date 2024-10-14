14 окт. 2024 г., 19:02
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85627879
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Арагчи сделал акцент на необходимость активизации усилий по предотвращению навязывания войны и нестабильности в регионе

14 окт. 2024 г., 19:02
Новости ID: 85627879
Арагчи сделал акцент на необходимость активизации усилий по предотвращению навязывания войны и нестабильности в регионе

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в понедельник переговоры с министром королевской канцелярии Султаната Оман генералом Султаном бин Мухаммадом ан-Нумани.

Во время встречи, стороны обсудили последние события в секторе Газа и Ливане, охарактеризовав ситуацию в регионе как опасную и подчеркнули необходимость активизации усилий по предотвращению навязывания войны и нестабильности в регионе.

Обе стороны считали продолжение геноцида и агрессии сионистского режима в Газе и Ливане основной причиной отсутствия безопасности и нестабильности в регионе и призвали международное сообщество к практическим и немедленным действиям, чтобы остановить преступность и разжигание войны со стороны международного сообщества

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