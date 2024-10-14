Арагчи сделал акцент на необходимость активизации усилий по предотвращению навязывания войны и нестабильности в регионе

Во время встречи, стороны обсудили последние события в секторе Газа и Ливане, охарактеризовав ситуацию в регионе как опасную и подчеркнули необходимость активизации усилий по предотвращению навязывания войны и нестабильности в регионе.

Обе стороны считали продолжение геноцида и агрессии сионистского режима в Газе и Ливане основной причиной отсутствия безопасности и нестабильности в регионе и призвали международное сообщество к практическим и немедленным действиям, чтобы остановить преступность и разжигание войны со стороны международного сообщества