Присутствие в регионе иностранных сил не отвечало бы интересам региональных стран

"Суверенитет ни одной страны не должен игнорироваться", сказал Пезешкиан на встрече в Тегеране в понедельник с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, отметив при этом, что присутствие иностранных стран в регионе не пойдет на пользу интересам стран региона.

Нет необходимости строить стены на границах для обеспечения безопасности, сказал он. «Исламские страны должны открыть свои рынки друг для друга, чтобы бизнесмены могли легко работать вместе».

Президент напомнил, что Иран приветствует создание железных дорог и автодорог между двумя соседними странами, а также выразил готовность Тегерана участвовать в энергетическом и сельскохозяйственном сотрудничестве с Азербайджаном.

Со своей стороны, азербайджанский чиновник выразил стремление своей страны к укреплению отношений с Ираном в различных экономических, торговых, энергетических, культурных, транзитных и безопасных областях, а также к завершению и расширению железнодорожных и автомобильных транспортных линий.

Мустафаев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одной стране и не примет никаких территориальных претензий к себе.

Он отметил, что региональные проблемы должны решаться путем диалога.