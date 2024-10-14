На юго-востоке Ирана задержали террористов

Согласно заявлению, сделанному в понедельник Департаментом разведки Систана и Белуджистана, в городах Раск и Сарбаз были задержаны члены двух террористических группировок, связанных с так называемой террористической группировкой «Джаиш уль-Адл».

Все члены этих двух террористических группировок были арестованы, говорится в заявлении.

Члены двух группировок планировали совершить террористические нападение и создать небезопасную обстановку в провинции, используя боевое оружие и взрывные устройства, добавили в нем.