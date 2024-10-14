14 окт. 2024 г., 15:32
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На юго-востоке Ирана задержали террористов

14 окт. 2024 г., 15:32
??????? ID: 85627708
На юго-востоке Ирана задержали террористов

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Иранские спецслужбы задержали члены двух террористических группировок в округах Сарбаз и Раск в провинции Систан и Белуджистан.

Согласно заявлению, сделанному в понедельник Департаментом разведки Систана и Белуджистана, в городах Раск и Сарбаз были задержаны члены двух террористических группировок, связанных с так называемой террористической группировкой «Джаиш уль-Адл».

Все члены этих двух террористических группировок были арестованы, говорится в заявлении.

Члены двух группировок планировали совершить террористические нападение и создать небезопасную обстановку в провинции, используя боевое оружие и взрывные устройства, добавили в нем.

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