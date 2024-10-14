Газета Маарив назвала трагедией атаку Хезболлы на базу Голани

"Атака дронов «Хезболлы» на базу бригады «Голани» на юге Хайфы — это трагедия, трудный и печальный инцидент для израильской армии", пишет газета.

По данным издания, в настоящее время Израиль не имеет специальной системы защиты от дронов, которые обстреливаются по Израилю из Ливана, сектора Газа, Сирии, Ирака, Ирана и Йемена.

Ранее начальник штаба Армии Израиля Герци Халеви в ходе посещения базы бригады «Голани», которая в воскресенье подергалась атаке беспилотников ливанской «Хезболлы», сказал, что Израиль находится в состоянии войны и нападение на тренировочную базу в глубине сложно и болезненно.

В результате атаки ударного беспилотника «Хезболлы» в районе Биньямина в Израиле погибли 4 человека, 110 пострадали.