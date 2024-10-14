Российский востоковед: Иран и Россия являются лидерами нового мирового движения

Каково значение первой встречи президентов Ирана и России в нынешней деликатной ситуации на Ближнем Востоке и в мире?

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, война после ударов Израиля по Бейруту грозит всему Ливану и будущее региона становится все более неопределенным. В этой кризисной ситуации 11 октября 2024 года в столице Туркменистана г. Ашхабад состоялась первая встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. Стороны «сверили часы» перед 16 Саммитом БРИКС, который пройдет в Казани 22 – 24 октября 2024 года. Этот саммит мирового большинства будет первым с участием Ирана как полноправного участника. Девиз саммита – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Лидеры двух стран отметили, что Иран и Россия на международной арене руководствуются схожими принципами (М. Пезешкиан) и «оценки происходящих в мире событий часто очень близки, даже совпадают (В.В. Путин).

Может ли эта встреча помочь укрепить связи между двумя странами для противодействия американскому одностороннему подходу?

В столице Туркменистана на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития» В.В. Путин призвал весь мир к максимально широкой международной дискуссии о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, к обсуждению вопросов выстраивания нового миропорядка. Как было отмечено в докладе Президента России – мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. Новые мощные центры роста на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы, выступают за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Россия и Иран являются лидерами этого движения.

В сфере развития отношений между Ираном и Россией главное – расстановка приоритетов. Ирано-российские отношения Президент ИРИ М. Пезешкиан оценил как «искренние». Данная оценка свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия между Ираном и Россией. Как подчеркнул Президент России В.В. Путин: «отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер, и они развиваются очень успешно». Президент Ирана особенно отметил позицию Верховного лидера ИРИ А. Хаменеи: «принимая во внимание волю духовного лидера исламской революции, наши отношения должны день за днём улучшаться и укрепляться».