14 окт. 2024 г., 13:14
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Российский эксперт: встреча Владимира Путина и Масуда Пезешкиана очень важна в нынешней сложной ситуации на Ближнем Востоке

14 окт. 2024 г., 13:14
Новости ID: 85627497
Российский эксперт: встреча Владимира Путина и Масуда Пезешкиана очень важна в нынешней сложной ситуации на Ближнем Востоке

Москва, 14 октября, ИРНА – Доцент Кафедры международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат исторических наук Игорь Матвеев, комментируя различные аспекты первой личной встречи между президентами России и Ирана, отметил: «Эта встреча имеет большое значение в условиях непростой обстановки на Ближнем Востоке, которая диктует необходимость поддержания регулярных контактов и «горячих линий» связи между главами различных государств».

На фоне резкого роста напряженности на Ближнем Востоке требуются постоянные межгосударственные диалоги на высшем уровне

Игорь Матвеев добавил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке требует регулярных обсуждений, переговоров и контактов между лидерами, в том числе между Путиным и Пезешкианом. Российский эксперт также подчеркнул, что нынешняя встреча обоих лидеров в Туркменистане придала реальный импульс развитию двусторонних отношений, особенно в преддверии еще одной их встречи, запланированной на саммите БРИКС, который состоится 22-24 октября с.г. в Казани.

Тегеран не стремится к пересмотру отношений с Москвой

Далее Матвеев заметил: «Я не согласен с теми экспертами, которые считают, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан стремится исключительно к примирению с Западом, в том числе за счет охлаждения отношений с Россией. Напротив, речь идет не об императиве улучшения отношений с Западом любой ценой, а об отстаивании фундаментальных национальных интересов Ирана».

У Ирана и России много общих интересов

Признавая наличие у Москвы и Тегерана множества разноплановых общих интересов, российский эксперт напомнил об их последовательных усилиях по подготовке соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно стало бы значимой вехой на пути упрочения двустороннего сотрудничества. Подписание такого соглашения позволит обеим странам активнее взаимодействовать в рамках кризисной дипломатии, диверсифицируя в тоже время торгово-экономические связи и реализуя масштабные совместные проекты, к примеру, по восстановлению Сирии.

Ценный для России опыт Ирана по преодолению негативных последствий санкций

По словам Матвеева, для Москвы особенно важно сотрудничество с Тегераном, поскольку обе страны сталкиваются с жесткой конфронтацией со стороны Запада. Характеризуя многолетний опыт Ирана в борьбе с санкциями, эксперт сказал: «Исламская Республика Иран не понаслышке знает, что такое санкции, и давно приобрела ценный опыт выживания в подобных неординарных условиях. Все это еще больше повышает значимость реализации двусторонних экономических проектов на равноправной и взаимовыгодной основе».

В заключение Матвеев вновь подчеркнул, что любые личные контакты между лидерами России и Ирана, без сомнения, придают мощные позитивные импульсы становлению двустороннего партнерства и взаимодействия в самых различных областях.

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