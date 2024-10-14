Глава МИД Ирана провел встречи с оманийским коллегой и представителем правительства национального спасения Йемена

Глава МИД Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи сегодня, 14 октября, в рамках своего регионального турне, направленного на дипломатические консультации по прекращению преступлений израильского режима, прибыл в Маскат, столицу Омана. Сразу после прибытия он встретился и провел беседу со своим оманийским коллегой Сейедом Бадром Альбусаиди.

В продолжение своих консультаций в Маскате Аракчи сегодня утром встретился с представителем правительства национального спасения Йемена Мохаммедом Абдул-Саламом.

Министр иностранных дел Ирана в последние дни, в ходе своего визита в Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, Катар и Ирак, с ясным посланием для региона и мира, объявил о готовности страны к обоим путям — как к миру, так и к войне — в рамках дипломатических консультаций по прекращению преступлений израильского режима.