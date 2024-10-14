The New York Times: Израиль использует палестинцев в качестве живого щита

Расследование американского издания показывает, что палестинские заключенные были вынуждены израильскими военными исследовать места в Газе, где израильская армия подозревала, что силы ХАМАС устроили засаду или взрывную ловушку. Метод, который постепенно получил распространение с начала войны в Газе.

The New York Times отметила, что такая операция является незаконной в соответствии с международным правом и даже израильским законодательством. "Масштабы этого метода в секторе Газа неизвестны, но исследования показывают, что такой метод применяется как минимум 11 отрядами в секторе Газа", пишет газета.

Газета взяла интервью у семи израильских солдат, которые были свидетелями или участвовали в использовании этого метода, и пришла к выводу, что использование палестинских гражданских лиц в опасных боевых ситуациях в секторе Газа стало обычным, нормальным и организованным. Еще один примечательный момент заключается в том, что этот метод осуществляется при значительной материально-технической поддержке высших чинов израильских военных на поле боя.

Согласно отчету, солдаты подтвердили, что задержанных офицерами израильской разведки часто перемещали из одного отделения в другое, а этот процесс требовал координации между батальонами и ведома старших полевых командиров.