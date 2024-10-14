14 окт. 2024 г., 12:30
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Новости ID: 85627426
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The New York Times: Израиль использует палестинцев в качестве живого щита

14 окт. 2024 г., 12:30
Новости ID: 85627426
The New York Times: Израиль использует палестинцев в качестве живого щита

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Израильская армия использует обычных палестинских граждан в секторе Газа в качестве живого щита, сообщила газета The New York Times отметив, что Израиль ставить под угрозу жизнь мирных жителей.

Расследование американского издания показывает, что палестинские заключенные были вынуждены израильскими военными исследовать места в Газе, где израильская армия подозревала, что силы ХАМАС устроили засаду или взрывную ловушку. Метод, который постепенно получил распространение с начала войны в Газе.

The New York Times отметила, что такая операция является незаконной в соответствии с международным правом и даже израильским законодательством. "Масштабы этого метода в секторе Газа неизвестны, но исследования показывают, что такой метод применяется как минимум 11 отрядами в секторе Газа", пишет газета.

Газета взяла интервью у семи израильских солдат, которые были свидетелями или участвовали в использовании этого метода, и пришла к выводу, что использование палестинских гражданских лиц в опасных боевых ситуациях в секторе Газа стало обычным, нормальным и организованным. Еще один примечательный момент заключается в том, что этот метод осуществляется при значительной материально-технической поддержке высших чинов израильских военных на поле боя.

Согласно отчету, солдаты подтвердили, что задержанных офицерами израильской разведки часто перемещали из одного отделения в другое, а этот процесс требовал координации между батальонами и ведома старших полевых командиров.

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