14 окт. 2024 г., 10:35
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Новости ID: 85627211
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Хайфа подверглась атаке беспилотников Исламского сопротивления Ирака

14 окт. 2024 г., 10:35
Новости ID: 85627211
Хайфа подверглась атаке беспилотников Исламского сопротивления Ирака

Тегеран, 14 октября, ИРНА – В понедельник утром бойцы Исламского сопротивления Ирака нанесли удар беспилотниками по двум стратегическим объектам в Хайфе, расположенной на юге оккупированных территорий Палестины.

Исламское сопротивление Ирака сообщило о проведении двух специальных операций с использованием беспилотников, в ходе которых были поражены две стратегические цели.

За час до этой атаки, в Кирьят-Шмоне на севере оккупированной Палестины была объявлена воздушная тревога.

Атака Исламского сопротивления Ирака произошла спустя несколько часов после успешной операции "Хезболлы" в Хайфе, в ходе которой был атакован лагерь бригады "Голани" на юге Хайфы. В результате атаки "Хезболлы" на лагерь бригады "Голани" погибли четверо израильских военнослужащих, а 110 получили ранения.

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