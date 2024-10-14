Хайфа подверглась атаке беспилотников Исламского сопротивления Ирака

Исламское сопротивление Ирака сообщило о проведении двух специальных операций с использованием беспилотников, в ходе которых были поражены две стратегические цели.

За час до этой атаки, в Кирьят-Шмоне на севере оккупированной Палестины была объявлена воздушная тревога.

Атака Исламского сопротивления Ирака произошла спустя несколько часов после успешной операции "Хезболлы" в Хайфе, в ходе которой был атакован лагерь бригады "Голани" на юге Хайфы. В результате атаки "Хезболлы" на лагерь бригады "Голани" погибли четверо израильских военнослужащих, а 110 получили ранения.