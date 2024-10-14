14 окт. 2024 г., 08:13
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Хезболла: атака на лагерь бригады «Голани» Израиля было лишь небольшой частью наших возможностей

14 окт. 2024 г., 08:13
??????? ID: 85626970
Хезболла: атака на лагерь бригады «Голани» Израиля было лишь небольшой частью наших возможностей

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Мы предупреждаем противника, что то, чему он стал свидетелем сегодня (атака на бригаду «Голани») было лишь малой частью атак, которых ему предстоит ждать.

"Мы провели специальную и комбинированную операцию с применением ракет и беспилотников в направлении районов Акко и Хайфы, чтобы беспилотники миновали радары и достигли тренировочной базы бригады «Голани» в Беньямине", говорится в заявлении движения.

В движение заявили, что целью атаки было продемонстрировать противнику "часть нашей мощи в любое время и в любом месте".

"Нарушение прав наших граждан приведет к тому, что Хайфа окажется под прицелом наших ракет, как Кирьят-Шмуне на севере оккупированной Палестины", отметили в нем.

"Враг считал, что после убийства наших командиров и руководителей мы больше не сможем угрожать этому режиму", заявили в движении, подчеркнув, что если враг захочет продолжить агрессию против жителей Ливана и Газы, атаки Хезболлы будут усиливаться.

В результате атаки ударного беспилотника «Хезболлы» в районе Биньямина в Израиле погибли 4 человека, 110 пострадали.

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