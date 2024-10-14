Хезболла сообщила, что атаковала штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» Израиля

«Хезболла» опубликовала свое заявление в воскресенье вечером, спустя несколько часов после того, как запустила беспилотники по тренировочному лагерю бригады «Голани» в Биньямине, к югу от Хайфы.

Движение заявило, что атака была совершена в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в защиту Ливана и его народа.

"Атака была частью операции «Хайбар» и была осуществлена ​​в ответ на преступления Израиля, особенно в районах Дейр-эль-Нурье и Аль-Бустан в столице Бейруте и других ливанских регионах", говорится в заявлении «Хезболлы».