14 окт. 2024 г., 06:17
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Новости ID: 85626933
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Хезболла сообщила, что атаковала штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» Израиля

14 окт. 2024 г., 06:17
Новости ID: 85626933
Хезболла сообщила, что атаковала штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» Израиля

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Ливанское движение «Хезболла» сообщило, что по поддержку сектора Газы и Ливана атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

«Хезболла» опубликовала свое заявление в воскресенье вечером, спустя несколько часов после того, как запустила беспилотники по тренировочному лагерю бригады «Голани» в Биньямине, к югу от Хайфы.

Движение заявило, что атака была совершена в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в защиту Ливана и его народа.

"Атака была частью операции «Хайбар» и была осуществлена ​​в ответ на преступления Израиля, особенно в районах Дейр-эль-Нурье и Аль-Бустан в столице Бейруте и других ливанских регионах", говорится в заявлении «Хезболлы».

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