Президенты Ирана и Франции обсудили пути установления прекращения огня в Ливане

Пезешкиан и Макрон провели телефонные переговоры в воскресенье вечером, обменявшись мнениями о событиях в Западной Азии, включая ситуацию на юге Ливана, где израильский режим начал наземную операцию и продолжает интенсивные авиаудары.

Президент Ирана заявил, что его страна всегда хотела, чтобы в регионе поддерживалась безопасность, и приветствует прекращение огня, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям.

Он сказал, что Иран даже проявил сдержанность после убийства Израилем в июле политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в ответ на обещание западных лидеров установить прекращение огня в Газе и в надежде на прекращение дальнейших убийств невинных людей.

Однако, добавил Пезешкиан, израильский режим усилил атаки в Газе и распространил конфликт на Ливан, показав, что он не соблюдает никаких гуманитарных и международных законов.

Исламская Республика Иран приветствует и поддерживает любое предложение, которое восстановит спокойствие, мир и стабильность в регионе, сказал Пезешкиан и призвал своего французского коллегу продолжить усилия вместе с другими европейскими странами, чтобы заставить израильский режим прекратить войны в секторе Газа и Ливане.

Иранский президент также назвал позитивным недавнее осуждение Францией преступлений Израиля в Ливане и его эмбарго на поставки оружия режиму.