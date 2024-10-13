13 окт. 2024 г., 21:44
Новости ID: 85626845
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Медведев: Организатор покушения на Трампа находится среди вас; не обвиняйте Иран

13 окт. 2024 г., 21:44
Новости ID: 85626845
Медведев: Организатор покушения на Трампа находится среди вас; не обвиняйте Иран

Тегеран, 13 октября, ИРНА - Заместитель председателя Совета безопасности России, реагируя на новые обвинения президента США в адрес Ирана, заявил, что организаторы покушения на Трампа находятся не среди персов, а среди вас, американцев.

Дмитрий Медведев в воскресенье опубликовал пост в своем Telegram-канале: «Байден радостно потирал свои дряхлые руки и обвинил Иран в возможном участии в покушении на Трампа».

Упомянув преклонный возраст Байдена, он продолжил: «Мой дедушка страдает старческим слабоумием, его шапка горит прямо на голове!»

Заместитель председателя Совета безопасности России отметил: «Следует искать организатора покушения не среди персов, а среди  немощных либералов, сторонников этого «старика» и улыбающейся Камалы Харрис, особенно среди  кучки  идиотов, поддерживающих Украину,  воспитанных самими демократами за годы войны против России».

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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