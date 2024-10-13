Медведев: Организатор покушения на Трампа находится среди вас; не обвиняйте Иран

Дмитрий Медведев в воскресенье опубликовал пост в своем Telegram-канале: «Байден радостно потирал свои дряхлые руки и обвинил Иран в возможном участии в покушении на Трампа».

Упомянув преклонный возраст Байдена, он продолжил: «Мой дедушка страдает старческим слабоумием, его шапка горит прямо на голове!»

Заместитель председателя Совета безопасности России отметил: «Следует искать организатора покушения не среди персов, а среди немощных либералов, сторонников этого «старика» и улыбающейся Камалы Харрис, особенно среди кучки идиотов, поддерживающих Украину, воспитанных самими демократами за годы войны против России».