Галибаф: Иран будет поддерживать любое соглашение, устраивающее правительство, народ и сопротивление Ливана

В понедельник, 13октября 2024 года, на чрезвычайном заседании Ассоциации парламентов стран Азии, проходившем в Женеве в рамках 149-й сессии Межпарламентского союза, Галибаф заявил: «Я приехал сюда прямо из Бейрута. Когда в Тегеране планировалось моё участие в этой встрече, я решил совершить однодневную поездку в Ливан, а оттуда отправиться к вам, чтобы иметь возможность более точно рассказать о тягостных событиях, происходящих в нашем регионе».

Спикер парламента продолжил: «В Бейруте я видел людей, которые твёрдо и стойко противостоят преступному врагу, не считающемуся с какими-либо красными линиями и привыкшему к самому бесчеловечному обращению с мирными жителями и невинными людьми. Несмотря на ежедневную гибель своих самых дорогих мужчин и детей, они полны решимости раз и навсегда остановить эту машину смерти».

Он подчеркнул: «Израильский режим пренебрегает международным правом и порядком и к настоящему времени убил более 10 000 детей в Газе. Этот режим целенаправленно атакует школы, больницы и здания, где находятся мирные жители, превратив террор в свой основной принцип обеспечения безопасности. Все достижения этики и права человеческой цивилизации сейчас находятся под угрозой, и израильтяне открыто заявляют о намерении распространить свою модель поведения на другие страны региона».