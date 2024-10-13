Успешность лечения стволовыми клетками в Иране достигла 75%

Доктор Мортеза Зарраби в понедельник на пресс-конференции в Университетском Джихаде Ардебиля, почтив память Саида Каземи Аштияни, основателя научно-исследовательского института и банка пуповинной крови «Роян», отметил: «тема стволовых клеток в последние годы привлекала большое внимание, и в какой-то момент некоторые непрофессионалы делали заявления о лечении различных заболеваний с помощью стволовых клеток, что было неверно».

Зарраби сказал: «в настоящее время в стране работают два банка хранения пуповинной крови — государственный и частный. «В частных банках семьи, желающие сохранить образец крови своего новорожденного, могут сделать это после подписания контракта и оплаты около 100 миллионов риалов. На сегодняшний день хранится 215 тысяч образцов».

Генеральный директор компании «Роян» по технологии стволовых клеток заявил: «в общей сложности существует возможность лечения более 80 заболеваний с использованием стволовых клеток, в том числе рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и лейкемия. Есть надежда, что будет найден метод лечения, позволяющий заменить больные клетки здоровыми».