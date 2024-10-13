Аракчи: регион находится в состоянии повышенной готовности

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, после встречи с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в Багдаде, на совместной пресс-конференции заявил: «Наш регион сейчас сталкивается с очень опасными вызовами и находится в состоянии повышенной готовности. Поэтому нам необходимо было провести тесные консультации с нашими друзьями в регионе, особенно в Ираке».

Он продолжил: «Мы всегда консультировались по важным двусторонним, региональным и международным вопросам, и между двумя странами состоялось множество визитов, последним из которых был визит президента Ирана Раиси в Багдад, где он посетил различные города».

Он подчеркнул: «Регион, как я уже сказал, находится в состоянии повышенной готовности, и вероятность возникновения конфликта и напряженности очень высока. Корень всего этого – в преступлениях израильского режима, которые начались в Газе и сейчас распространились на Ливан, и существует вероятность того, что они распространятся на другие страны региона, втянув регион в очень опасную ситуацию и крупномасштабную войну».

Аракчи заявил: «Необходимо противостоять агрессии израильского режима, и необходимо прекратить войну, конфликты и нападения на народ Газы и Ливана. Исламская Республика Иран не желает эскалации напряженности, конфликтов и войны, хотя и готова к любому сценарию. Мы готовы к войне, как и к миру, и это твердая позиция Исламской Республики Иран».