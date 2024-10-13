Иранская девушка-подросток стала чемпионкой мира по карате

В Венеции, Италия, завершается последний день соревнований по карате чемпионата мира среди юниоров.

Таким образом, Фатиме-Захра Саидабади, представительница Ирана в весовой категории до 55 кг в составе молодежной женской команды, которая дошла до финала, победив всех своих соперниц, встретилась за золотую медаль с Менталь эль-Хваари из Египта и, проведя захватывающий и продуманный бой, одержала победу со счетом 2:0, заняв первое место на чемпионате мира и завоевав золотую медаль.

Также Яльда Наги-Бейранванд завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг среди девушек-юниоров.

Сборная Ирана в целом, в разделах ката и кумитэ среди юношей и девушек разных возрастных категорий, завершила соревнования с одной золотой и одной бронзовой медалью; обе медали были завоеваны девушками в категории юниоров.