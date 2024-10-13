Галибаф: сотрудничество с израильским режимом в политической и экономической сферах должно быть прекращено

Мохаммад-Багер Галибаф сегодня в понедельник на заседании Союза парламентов исламских стран в Женеве, заявил: «Это самый фундаментальный вопрос, над которым все мы должны задуматься, и, конечно, все ответы содержатся в нём самом. Фальшивый режим Израиля снял все маски и бесчинствует, совершая преступления против мусульман. Это не только происходит в Газе или Ливане. Оккупационный израильский режим имеет грандиозный план повторения этих преступлений по всему исламскому миру и при полной поддержке США и некоторых западных стран стремится достичь такой точки, чтобы в любой момент и в любой точке исламского мира совершать любые преступления против любого исламского лидера и оставаться безнаказанным».

Задав вопрос, будет ли исламский мир стоять сложа руки и наблюдать за распространением зла по всему своему миру, Калибаф подчеркнул: «Я не думаю, что так будет. Этот день никогда не наступит».

Галибаф, отметив, что антиизраильское сопротивление в регионе надеется на помощь исламской уммы, сказал: «Сионистский враг находится в самом слабом положении за всю свою чёрную историю, и мы находимся в уникальной ситуации, чтобы положить конец этому историческому злу в нашем регионе».

Он заявил: «Израиль сейчас пытается скрыть свои беспрецедентные слабости и ограничения за агрессивными жестами, чтобы помешать единству уммы. Сионисты надеются на то, что смогут посеять страх и раздор в исламском мире. Достаточно быть смелыми и поддерживать друг друга. Тогда иллюзия, называемая преступным сионизмом, навсегда исчезнет».