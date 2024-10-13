13 окт. 2024 г., 15:15
??????? ID: 85626578
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Всемирный день мигрирующих птиц

13 окт. 2024 г., 15:15
??????? ID: 85626578
Всемирный день мигрирующих птиц

Все мигрирующие птицы в своем жизненном цикле зависят от воды и связанных с ней местообитаний. Озера, реки, ручьи, пруды, болота и прибрежные земли, равнины и даже пустынные районы необходимы для питания, питья, гнездования и отдыха во время длительных миграций. Однако водные ресурсы планеты находятся не в лучшем состоянии, и в результате жизнь многих видов, и не только мигрирующих птиц, находится под серьезной угрозой.

Мероприятия Всемирного дня мигрирующих птиц проводятся дважды в год, во вторую субботу мая и октября (май и октябрь соответственно), чтобы привлечь внимание к необходимости охраны мигрирующих птиц и их мест обитания. С 2006 года ежегодно Комитет Всемирного дня мигрирующих птиц фокусируется на определенной теме.

В этом году Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 11 мая и 12 октября.  Иран, ежегодно принимает тысячи мигрирующих птиц.  Из-за огромного значения присутствия птиц для качества жизни людей и окружающей среды, этот день отмечается дважды в год во всем мире.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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