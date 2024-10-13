Мероприятия Всемирного дня мигрирующих птиц проводятся дважды в год, во вторую субботу мая и октября (май и октябрь соответственно), чтобы привлечь внимание к необходимости охраны мигрирующих птиц и их мест обитания. С 2006 года ежегодно Комитет Всемирного дня мигрирующих птиц фокусируется на определенной теме.

В этом году Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 11 мая и 12 октября. Иран, ежегодно принимает тысячи мигрирующих птиц. Из-за огромного значения присутствия птиц для качества жизни людей и окружающей среды, этот день отмечается дважды в год во всем мире.