13 окт. 2024 г., 13:28
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Новости ID: 85626416
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Экспорт ненефтяных товаров Ирана в Россию вырос на 12%

13 окт. 2024 г., 13:28
Новости ID: 85626416
Экспорт ненефтяных товаров Ирана в Россию вырос на 12%

Тегеран, 13 октября, ИРНА – В первые шесть месяцев текущего года (по солнечному календарю) в Россию было экспортировано 1 миллион 300 тысяч тонн товаров на сумму 494 миллиона долларов, что свидетельствует о росте на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщает таможня Исламской Республики Иран.

По данным таможни Исламской Республики Иран, в первой половине 1403 года было экспортировано 1 миллион 300 тысяч тонн товаров на сумму 494 миллиона долларов в Россию. Этот объем экспортируемых товаров демонстрирует увеличение на 20% по весу и на 12% по стоимости по сравнению с предыдущим годом.

Основные экспортные товары в Россию в первой половине текущего года включают тепличный перец, полистирол и фисташки, которые составляют соответственно 5,9%, 5,8% и 4,9% от общей стоимости экспорта страны.

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