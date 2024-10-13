Экспорт ненефтяных товаров Ирана в Россию вырос на 12%

По данным таможни Исламской Республики Иран, в первой половине 1403 года было экспортировано 1 миллион 300 тысяч тонн товаров на сумму 494 миллиона долларов в Россию. Этот объем экспортируемых товаров демонстрирует увеличение на 20% по весу и на 12% по стоимости по сравнению с предыдущим годом.

Основные экспортные товары в Россию в первой половине текущего года включают тепличный перец, полистирол и фисташки, которые составляют соответственно 5,9%, 5,8% и 4,9% от общей стоимости экспорта страны.