13 окт. 2024 г., 13:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии по академической гребле 2024 года

13 окт. 2024 г., 13:27
??????? ID: 85626410
Иранские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии по академической гребле 2024 года

Тегеран, 13 октября, ИРНА - В субботу Зейнаб Норузи завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по академической гребле 2024 года.

Она преодолела финишную черту с результатом 08:02.721 в легком весе.

Представительницы Узбекистана Малика Тагматова (08:17.538) и Гонконга Леунг Вин Вон (08:21.397) завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Фатиме Моджаллал из Ирана завоевала серебряную медаль с результатом 07:50.701.

Китаянка Вэньсянь Чжан завоевала золото с результатом 07:47.782, а бронзовая медаль досталась гонконгке Вин Ян Винн Хунг с результатом 07:56.583.

Иранки Кимия Зарей, Фатима Моджаллал, Махса Джавар и Зейнаб Норузи также завоевали серебряную медаль в женском двоеборье.

При этом сборная Ирана финишировала второй с результатом 06:56.550, за ней следуют Китай с результатом 06:47.285 и Вьетнам с результатом 07:07.390.

Соревнования проходят в Самарканде, Узбекистан, с 10 по 14 октября.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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