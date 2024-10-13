Иранские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии по академической гребле 2024 года

Тегеран, 13 октября, ИРНА - В субботу Зейнаб Норузи завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по академической гребле 2024 года.

Она преодолела финишную черту с результатом 08:02.721 в легком весе. Представительницы Узбекистана Малика Тагматова (08:17.538) и Гонконга Леунг Вин Вон (08:21.397) завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Фатиме Моджаллал из Ирана завоевала серебряную медаль с результатом 07:50.701. Китаянка Вэньсянь Чжан завоевала золото с результатом 07:47.782, а бронзовая медаль досталась гонконгке Вин Ян Винн Хунг с результатом 07:56.583. Иранки Кимия Зарей, Фатима Моджаллал, Махса Джавар и Зейнаб Норузи также завоевали серебряную медаль в женском двоеборье. При этом сборная Ирана финишировала второй с результатом 06:56.550, за ней следуют Китай с результатом 06:47.285 и Вьетнам с результатом 07:07.390. Соревнования проходят в Самарканде, Узбекистан, с 10 по 14 октября.