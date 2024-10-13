Иран не поставлял баллистические ракеты в Россию: Аракчи

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, написал на своей странице в социальной сети «X»: «На встрече с Жозепом Боррелем и Энрике Морой в Нью-Йорке я изложил ряд моментов».

Он сказал: «Военно-техническое сотрудничество Ирана и России не ново и имеет давнюю историю, которая восходит к периоду до украинского кризиса. Во-вторых, некоторые европейские страны поставляют Израилю различные виды современного оружия и охотно участвуют в военных операциях против Ирана».

Министр иностранных дел продолжил: «Ещё один момент: политика максимального давления США по-прежнему действует, и европейские компании полностью соблюдают инструкции Министерства финансов США».

Аракчи добавил: «Я ясно и ещё раз подчеркиваю сказанное мною: мы не поставляли баллистические ракеты России. Если Европе нужен предлог для уступок перед шантажом Израиля, ей лучше придумать другую историю».